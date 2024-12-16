JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) besama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan persiapan libur Natal dan Tahun Baru 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024). Pemerintah menyatakan kesiapanya dalam pengamanan, infrastruktur transportasi, serta stok pangan menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)