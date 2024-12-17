...

Kunjungan Menko IPK di Jalan Tol Fungsional Klaten-Prambanan

Selasa 17 Desember 2024
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono kiri bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo tengah dan Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo JMJ Rudy Hardiansyah kedua kanan meninjau kesiapan jalan tol fungsional segmen Klaten-Prambanan di Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa 17 12 2024 .
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono kanan didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo kedua kiri dan Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief kiri memberi sambutan saat meninjau kesiapan jalan tol fungsional segmen Klaten-Prambanan di Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa 17 12 2024 .
Dalam kunjungan tersebut Agus Harimukti Yudhoyono bersama Dody Hanggodo memastikan kesiapan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 kilometer yang akan digunakan sebagai jalan tol fungsional saat arus libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mulai 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.
KLATEN - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kedua kiri) dan Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief (kiri) memberi sambutan saat meninjau kesiapan jalan tol fungsional segmen Klaten-Prambanan di Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Dalam kunjungan tersebut Agus Harimukti Yudhoyono bersama Dody Hanggodo memastikan kesiapan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 kilometer yang akan digunakan sebagai jalan tol fungsional saat arus libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mulai 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/rwa.

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

