JAKARTA - Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kedua kiri), Johanis Tanak (kiri), Alexander Marwata (kedua kanan) dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Dalam keterangannya, KPK telah berhasil menjalankan program desa Antikorupsi yang bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)