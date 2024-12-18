...

Capaian Kinerja KPK Periode 2019-2024

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 11:46 WIB
Ketua KPK Nawawi Pomolango tengah bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kedua kiri , Johanis Tanak kiri , Alexander Marwata kedua kanan dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kanan memberikan keterangan kepada media terkait Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .
Ketua KPK Nawawi Pomolango kiri berbincang dengan Wakil Ketua Alexander Marwata saat akan memberikan keterangan kepada media terkait Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .
Ketua KPK Nawawi Pomolango tengah bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kiri , Johanis Tanak kedua kiri , Alexander Marwata kedua kanan dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kanan memberikan keterangan kepada media terkait Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .
Ketua KPK Nawawi Pomolango memberikan keterangan kepada media terkait Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .
A A A

JAKARTA - Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kedua kiri), Johanis Tanak (kiri), Alexander Marwata (kedua kanan) dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Dalam keterangannya, KPK telah berhasil menjalankan program desa Antikorupsi yang bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Cari Berita Lain Di Sini