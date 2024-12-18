...

Prosesi Penyerahan Dokumen Serah Terima Pemulangan Mary Jane Ke Filipina

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 12:22 WIB
Plt. Deputi Koordinator Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surta Mataram kanan bersama Wakil Menteri Filipina Urusan Migrasi Departemen Luar Negeri Eduardo de Vega kiri , dan warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso tengah melakukan prosesi serah terima narapidana di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Selasa 17 12 2024 .
Plt. Deputi Koordinator Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surta Mataram kanan memberikan dokumen pemindahan kepada warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso kiri saat prosesi serah terima narapidana di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Selasa 17 12 2024 .
Warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso kiri berpelukan dengan petugas pemasyarakatan saat prosesi serah terima narapidana di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Selasa 17 12 2024 .
Warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso tengah tiba dalam prosesi serah terima narapidana dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Filipina di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Selasa 17 12 2024 .
TANGERANG - Plt. Deputi Koordinator Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surta Mataram (kanan) bersama Wakil Menteri Filipina Urusan Migrasi Departemen Luar Negeri Eduardo de Vega (kiri), dan warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso (tengah) melakukan prosesi serah terima narapidana di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Selasa (17/12/2024). Terpidana Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/wpa.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

