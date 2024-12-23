JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (ketiga kanan) dan (dari kiri) Sekretaris Kemenko Pangan Kasan, Dirut Bulog Wahyu Suparyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta Dirut ID FOOD Sis Apik Wijayanto menyampaikan keterangan pers usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Senin (23/12/2024). Rapat tersebut membahas ketahanan pangan nasional serta Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)