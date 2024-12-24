...

Menteri Kehutanan Hadiri HUT ke-58 Polisi Kehutanan di TNBTS: Wujud Bakti Jaga Hutan Indonesia

Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 24 Desember 2024 15:40 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kedua kiri bersama Wakil Menteri Kehutann Sulaiman Umar kiri bersalaman bersama Polisi Kehutanan seusai gelaran Upacara Peringatan HUT ke 58 Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS , Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa 24 12 2024 .
Petugas membawa bendera pataka saat gelaran Upacara Peringatan HUT ke 58 Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS , Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa 24 12 2024 .
Foto udara suasana gelaran Upacara Peringatan HUT ke 58 Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS , Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa 24 12 2024 .
Sejumlah petugas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat SPORC memperagakan simulasi operasi penangkapan tersangka penjualan satwa liar dilindungi pada gelaran Upacara Peringatan HUT ke 58 Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS , Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa 24 12 2024 .
JAWA TIMUR - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Kehutann Sulaiman Umar (kiri) bersalaman bersama Polisi Kehutanan seusai gelaran Upacara Peringatan HUT ke 58 Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (24/12/2024). Kegiatan dengan tema Bhakti Wirawana-Wana Wibawa yang diikuti sedikitnya 900 peserta tersebut sebagai makna bakti Polisi Kehutanan untuk menjaga hutan Indonesia melalui penguatan dan persatuan Polisi Kehutanan. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/foc.

(Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO)

