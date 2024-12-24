JAWA TIMUR - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Kehutann Sulaiman Umar (kiri) bersalaman bersama Polisi Kehutanan seusai gelaran Upacara Peringatan HUT ke 58 Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (24/12/2024). Kegiatan dengan tema Bhakti Wirawana-Wana Wibawa yang diikuti sedikitnya 900 peserta tersebut sebagai makna bakti Polisi Kehutanan untuk menjaga hutan Indonesia melalui penguatan dan persatuan Polisi Kehutanan. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/foc.

(Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO)