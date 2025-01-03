...

PBNU Bahas Isu Nasional dalam Refleksi Awal Tahun 2025

Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 03 Januari 2025 20:34 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Cholil Staquf kanan didampingi Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid kiri memberikan pemaparan dalam acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat 3 1 2025 .
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Cholil Staquf kanan memberikan pemaparan dalam acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat 3 1 2025 .
Kegiatan tersebut membahas refleksi awal tahun 2025 serta respons terhadap berbagai isu terkini, termasuk kenaikan PPN menjadi 12 persen, rencana pemberlakuan kembali Ujian Nasional, dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden Presidential Threshold .
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) didampingi Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (kiri) memberikan pemaparan dalam acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Kegiatan tersebut membahas refleksi awal tahun 2025 serta respons terhadap berbagai isu terkini, termasuk kenaikan PPN menjadi 12 persen, rencana pemberlakuan kembali Ujian Nasional, dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold). 

(Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO)

