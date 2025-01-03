JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) didampingi Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (kiri) memberikan pemaparan dalam acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Kegiatan tersebut membahas refleksi awal tahun 2025 serta respons terhadap berbagai isu terkini, termasuk kenaikan PPN menjadi 12 persen, rencana pemberlakuan kembali Ujian Nasional, dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold).

(Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO)