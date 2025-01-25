SOLO - Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono (PB) XIII menghadiri acara Tingalan Jumenengan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/1/2025). Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan tahta raja ke-21 SISKS Pakoe Boewono (PB) XIII tersebut merupakan upacara adat yang berlangsung turun-temurun yang dipusatkan di Sasana Sewaka Keraton Kasunanan Surakarta dan ditandai dengan tarian sakral Bedhaya Ketawang.

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)