...

Upacara Adat Tingalan Jumenengan Keraton Kasunanan Solo

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 25 Januari 2025 18:45 WIB
Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan SISKS Pakoe Boewono PB XIII menghadiri acara Tingalan Jumenengan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 25 1 2025 .
Prajurit Keraton Kasunanan Surakarta mengikuti acara Tingalan Jumenengan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan SISKS Pakoe Boewono PB XIII di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 25 1 2025 .
Penari mementaskan tari Bedhaya Ketawang pada acara Tingalan Dalem Jumenengan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan SISKS Pakoe Boewono PB XIII di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 25 1 2025 .
Abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta berjalan ke dalam keraton untuk mengikuti acara Tingalan Jumenengan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan SISKS Pakoe Boewono PB XIII di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 25 1 2025 .
A A A

SOLO - Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono (PB) XIII menghadiri acara Tingalan Jumenengan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/1/2025). Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan tahta raja ke-21 SISKS Pakoe Boewono (PB) XIII tersebut merupakan upacara adat yang berlangsung turun-temurun yang dipusatkan di Sasana Sewaka Keraton Kasunanan Surakarta dan ditandai dengan tarian sakral Bedhaya Ketawang. 

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini