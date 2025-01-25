JAKARTA - Calon penumpang antre untuk menaiki Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta (25/1/2025). PT. KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat peningkatan jumlah penumpang keberangkatan awal libur panjang pada Sabtu (25/1/2025) sebanyak lebih dari 37.024 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah KAI Daop 1 Jakarta. Peningkatan tersebut dipicu tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan momen libur panjang selama lima hari ke depan untuk bepergian.

(Arif Julianto/okezone)