37 Ribu Penumpang Padati Stasiun Senen di Awal Libur Panjang

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 25 Januari 2025 19:16 WIB
Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh antre saat pemeriksaan tiket di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 25 1 2025 .
Sejumlah calon penumpang antre menaiki kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 25 1 2025 .
PT. KAI Daerah Operasi Daop 1 Jakarta mencatat peningkatan jumlah penumpang keberangkatan awal libur panjang pada Sabtu 25 1 2025 sebanyak lebih dari 37.024 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah KAI Daop 1 Jakarta.
JAKARTA - Calon penumpang antre untuk menaiki Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta (25/1/2025). PT. KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat peningkatan jumlah penumpang keberangkatan awal libur panjang pada Sabtu (25/1/2025) sebanyak lebih dari 37.024 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah KAI Daop 1 Jakarta. Peningkatan tersebut dipicu tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan momen libur panjang selama lima hari ke depan untuk bepergian.

(Arif Julianto/okezone)

