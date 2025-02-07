...

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata Ditahan, Tersangka Korupsi Jiwasraya Rp16,8 Triliun

MPI, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2025 23:24 WIB
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kemenkeu , Isa Rachmatarwata ditetapkan tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung Kejagung , Jumat 7 2 2025 .
Kejagung menyatakan, berdasarkan laporan pemeriksaan dan investigasi, perbuatan tersangka merugikan Keuangan negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya 2008-2018 sejumlah Rp 16.807.283.375.000.
Kejagung langsung menahan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba.
