JAKARTA - (kiri - kanan) Cast Arab Maklum Dhawiya Zaida, Director sekaligus Cast Arab Maklum 3 Martin Anugrah, CEO DTH Vision+ Ibu Endang Mayawati berfoto bersama usai pemotongan tumpeng dimulainya dimulainya proses produksi original series Vision+ "Arab Maklum 3" di Jakarta kemarin (07/02/2025). Arab Maklum 3 akan kembali mewarnai serial komedi keluaran Vision+, Acara ini dihadiri oleh Yustin Anugrah (Producer Arab Makum 3 & COO Cameo Project), Martin Anugrah (sutradara dan pemain), Vikri Rasta (Burhan), Fanny Ghassani (Maysarah), hingga Dhawiya Zaida (Umi Lela).
(Aziz Indra)
