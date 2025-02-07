...

Tumpengan dan Doa Bersama: Arab Maklum 3 Resmi Memulai Proses Produksi

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2025 23:07 WIB
JAKARTA - (kiri - kanan) Cast Arab Maklum Dhawiya Zaida,  Director sekaligus Cast Arab Maklum 3 Martin Anugrah, CEO DTH Vision+ ⁠Ibu Endang Mayawati berfoto bersama usai pemotongan tumpeng dimulainya dimulainya proses produksi original series Vision+ "Arab Maklum 3" di Jakarta kemarin (07/02/2025). Arab Maklum 3 akan kembali mewarnai serial komedi keluaran Vision+, Acara ini dihadiri oleh Yustin Anugrah (Producer Arab Makum 3 & COO Cameo Project), Martin Anugrah (sutradara dan pemain), Vikri Rasta (Burhan), Fanny Ghassani (Maysarah), hingga Dhawiya Zaida (Umi Lela). 

(Aziz Indra)

