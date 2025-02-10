Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Isyana Bagoes Oka saat melakukan peninjauan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis CKG di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Senin 10 2 2025 .

Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Isyana Bagoes Oka saat melakukan peninjauan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis CKG di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Senin 10 2 2025 .

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan lancar. Hadir dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi dan dari kementrian kesehatan.

