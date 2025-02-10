JAKARTA - Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Isyana Bagoes Oka saat melakukan peninjauan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (10/2/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan lancar. Hadir dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin; Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi dan dari kementrian kesehatan.
(Arif Julianto/okezone)
