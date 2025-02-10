...

Wamen Veronica Tan dan Isyana Bagoes Oka Tinjau Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Kebayoran Baru

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 10 Februari 2025 19:13 WIB
JAKARTA - Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Isyana Bagoes Oka saat melakukan peninjauan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (10/2/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan lancar. Hadir dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin; Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi dan dari kementrian kesehatan.

(Arif Julianto/okezone)

