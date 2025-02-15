MAKASSAR - Ratusan barang jualan toko Alfamart dikumpulkan akibat terendam banjir di Jalan Nipa-nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, Jumat (14/2/2025). Banjir yang melanda toko tersebut menyebabkan sejumlah produk, mulai dari makanan hingga barang-barang rumah tangga, terkumpul dan terendam dalam genangan air.

Menurut informasi yang dihimpun, banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut, menyebabkan aliran air meluap dan masuk ke area toko. Pihak Alfamart segera melakukan upaya pemindahan barang yang masih dapat diselamatkan, sementara beberapa produk lainnya terpaksa dibuang karena terendam air.

(Maman Sukirman)