JAKARTA - Model memeragakan busana Batik Fractal-LPS Tahap Dua dalam mini show Muslim Fashion Festival dalam Muffest 2025 di JCC, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pada acara tersebut, LPS bersama Batik Fractal juga menggelar unjuk karya hasil Program Pendampingan dan Pengembangan Ekosistem Batik Tradisi Sukabumi-Cianjur melalui Transformasi Digital tahun 2024 di mana 40 set busana batik hasil kreasi para peserta pelatihan ditampilkan.
(Arif Julianto/okezone)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow