Model memeragakan busana Batik Fractal-LPS Tahap Dua dalam mini show Muslim Fashion Festival dalam Muffest 2025 di JCC, Jakarta, Kamis 20 2 2025 .

Dari kiri Pelaksana Tugas Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga Penjamin Simpanan LPS Herman Saheruddin, Direktur & Ketua Program PT. Batik Fractal Indonesia Nancy Margried, Perajin UMKM Sukuraga, Sukabumi Effendi dan Direksi Batik Fractal Muhamad Lukman berbincang saat mengunjungi Rumah Batik Fractal LPS dalam acara Muslim Fashion Festival MUFFEST 2025 di Jakarta Convention Center JCC , Jakarta, Kamis 20 2 2025 .

Pada acara tersebut, LPS bersama Batik Fractal juga menggelar unjuk karya hasil Program Pendampingan dan Pengembangan Ekosistem Batik Tradisi Sukabumi-Cianjur melalui Transformasi Digital tahun 2024 di mana 40 set busana batik hasil kreasi para peserta pelatihan ditampilkan.