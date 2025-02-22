JAKARTA - Director Series Culture Shock Jay Sukmo, Chief Executive Officer Ideosource Entertainment Andi Boediman, Head of Production VISION+ Thaleb Wirachman Wahjudi (kedua kanan), dan aktor Ajil Ditto saat Konferensi Pers dan Exclusive Screening Culture Shock di iNews Tower Jakarta, Jumat (21/2/2025). Series Culture Shock resmi tayang di Vision+ hari ini. Ceritanya tentang remaja yang unik dan mengangkat isu sosial yang relevan dengan kehidupan anak muda masa kini.

Culture Shock adalah caranya dalam mengangkat topik sensitif tanpa harus menampilkan adegan eksplisit. Serial ini membuka diskusi mendidik tentang pergaulan remaja dan bagaimana larangan sering kali justru memunculkan rasa penasaran yang besar. Lebih dari sekadar drama remaja, Culture Shock juga menyoroti pentingnya pendidikan seks dalam perspektif yang lebih luas, memberikan wawasan berharga bagi generasi muda dan orang tua.

Jangan sampai ketinggalan! Culture Shock akan tayang perdana di VISION+tv mulai tayang hari ini, 21 Februari 2025. Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, sementara untuk menikmati keseluruhan 8 episode, pastikan Anda sudah berlangganan add-on VISION+ Premium hanya dengan Rp20.000/bulan melalui website atau aplikasi VISION.