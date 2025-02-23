JAKARTA- Pengunjung saat melihat mobil listrik dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Pemerintah kembali memperpanjang insentif untuk kendaraan listrik dan hybrid hingga akhir 2025. Kebijakan tersebut berlaku mulai 4 Februari lalu, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 (PMK 12/2025).

Perpanjangan stimulus itu antara lain berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu. Berikutnya, ada insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (Low Carbon Emission Vehicle atau LCEV) listrik tertentu (hybrid).

(Aldhi Chandra Setiawan)