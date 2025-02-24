JAKARTA - Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Sukabumi mengambil darah karyawan pada aksi Donor Darah MNC Peduli yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sukabumi di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (24/2/2025). Aksi donor darah berkerja sama Palang Merah Indonesia (PMI) secara rutin digelar MNC Group sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat terutama pasien yang membutuhkan darah.

Dokter Trully Noviarti selaku Kepala UTD PMI Sukabumi mengatakan PMI Sukabumi beserta MNC Peduli menargetkan 400 orang pendonor hingga pukul 14.00 siang ini.

PMI Sukabumi sendiri memang membutuhkan banyak stok darah menjelang bulan Ramadhan sehingga dengan adanya aksi donor darah di kota lain selain Sukabumi yang dilakukan bersama MNC Peduli, PMI Sukabumi tidak akan kekurangan stok darah.

(Arif Julianto/okezone)