Soulyu Hadirkan Tinted Lip Balm, Dijamin Cantik dan Melembabkan

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 01 Maret 2025 13:32 WIB
JAKARTA - CEO Soulyu Beauty Valencia Tanoesoedibjo meluncurkan Juicy Glow Lip Balm di Jakarta, Jumat (28/2/2025). Tinted lip balm ini bisa jadi pilihan para wanita dengan keunggulan tujuh kali lebih melembabkan bibir.
 
Valencia mengungkapkan, Lip balm dibutuhkan untuk menjaga kelembaban bibir, dan kini diformulasikan dengan pilihan warna cantik sehingga tinted lip balm disukai oleh wanita.
 
Lip balm ini memiliki lima warna menarik yang cocok untuk kulit para wanita Indonesia. Warna-warna ini meliputi nuansa merah muda dan nude yang natural dan pastinya cantik saat digunakan.
 
Juicy Glow Lip Balm juga menjaga kelembaban sehingga terhindar dari bibir pecah-pecah. Warna natural ini juga cocok dikenakan di setiap acara.
 
Valencia Tanoesoedibjo berharap Juicy Glow Lip Balm dari Soulyu ini bisa menjadi produk yang melindungi bibir para wanita Indonesia dan menjaga kecantikan perempuan melalui brand kosmetik lokal. 

(Aziz Indra)

