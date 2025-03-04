BEKASI - Sejumlah warga menerobos banjir di kawasan pertokoan elit Grand Galaxy Park, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Luapan air di Kali Bekasi akibat intensitas hujan yang tinggi dan air kiriman dari Bogor membuat area pertokoan Grand Galaxy Park terendam banjir.

Tinggi air mencapai pinggang orang dewasa. Akibatnya, akses jalanan lumpuh total dan sejumlah kendaraan yang terparkir di area pertokoan terendam banjir.

Foto: Aldhi Chandra Setiawan

(Aldhi Chandra Setiawan)