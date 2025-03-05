...

Banjir Setinggi 5 Meter Surut di Pondok Gede Permai, Warga Mulai Bersihkan Sisa Lumpur

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 20:43 WIB
Sejumlah warga mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan lumpur sisa banjir di Perumahan Pondok Gede Permai PGP , Bekasi, Jawa Barat, Rabu 5 3 2025 .
BEKASI - Sejumlah warga mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan lumpur sisa banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025).
 
Banjir di Pondok Gede Permai (PGP) sudah mulai surut sejak sekitar pukul 05.00 WIB. Setelah surut dan bisa dilalui warga dibantu sejumlah relawan membersihkan lingkungan mereka.
 
Pondok Gede Permai (PGP) menjadi salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Kali Bekasi dengan ketinggian air mencapai 5 meter.

(Aldhi Chandra Setiawan)

