Raker Komisi II dengan Pemerintah Membahasan Pilkada Ulang Tahun 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 10 Maret 2025 22:19 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kanan) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (keempat kanan), Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk (kedua kanan), Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kedua kiri), anggota KPU Yulianto Sudrajat (kiri), dan Ketua DKPP Heddy Lugito (kanan) menyampaikan paparan saat rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Rapat Kerja dan RDP tersebut membahas Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. 

(Arif Julianto/okezone)

