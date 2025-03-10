Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketiga kanan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya keempat kanan , Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kedua kanan , Ketua KPU Mochammad Afifuddin kedua kiri , anggota KPU Yulianto Sudrajat kiri , dan Ketua DKPP Heddy Lugito kanan menyampaikan paparan saat rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 3 2025 .

Rapat Kerja dan RDP tersebut membahas Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

