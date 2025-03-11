...

Komisi I DPR Gelar Raker Bahas Revisi UU TNI Bersama Pemerintah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 11 Maret 2025 21:04 WIB
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kedua kiri bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kanan , Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan kedua kanan dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto kiri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 3 2025 .
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kiri berbincang dengan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan kanan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 3 2025 .
Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kiri berbincang dengan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan kanan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 3 2025 .
Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
A A A
JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kiri) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan), Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kedua kanan) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini