JAKARTA - Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menjadi narasumber Corporate Forum dalam gelaran MNC Sekuritas Investor Gathering 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan sejumlah rencana strategi untuk mengoptimalkan konten perpustakaan maupun portofolio MSIN.

Clarissa mengatakan, perseroan akan fokus pada langganan atau pemasukan dari pelanggan berbayar. Kemudian, akan fokus pada periklanan melalui Pendapatan Iklan. Serta, melalui lisensi dengan mendistribusikan hak siar atau hak lisensi konten-konten yang diproduksi perseroan ke sejumlah negara.

Selain itu, MSIN juga akan mengadopsi sistem Single Server Ads Insertion atau SSAI yang akan menggantikan jeda iklan yang ada di televisi. SSAI nantinya diletakkan pada platform streaming, sehingga sifatnya lebih khusus bagi masing-masing pengguna.

(Aldhi Chandra Setiawan)