MERAK - Sejumlah kendaraan antre untuk memasuki kapal di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Rabu (26/3/2025). Warga melakukan mudik Lebaran 1446 H lebih awal melalui jalur laut untuk menghindari penumpukan penumpang jika melakukan perjalanan mendekati hari raya atau di puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran.

PT ASDP telah menambah jumlah kapal yang beroperasi selama periode angkutan Lebaran. Dari sebelumnya 26 kapal, kini jumlahnya meningkat menjadi 36 kapal, termasuk kapal dengan kapasitas besar agar dapat menampung lebih banyak pemudik.

(Isra Triansyah)