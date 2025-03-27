JAKARTA - Penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) menunggu kereta, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Stasiun Pasar Senen mulai dipadati para pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman pada lima hari menjelang Lebaran atau Idul Fitri 1446 H.

PT KAI Daop 1 memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 31 Maret 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menyiapkan 1.858 perjalanan kereta api dengan total lebih dari satu juta kursi pada musim angkutan Lebaran tahun ini.

(Aldhi Chandra Setiawan)