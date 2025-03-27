...

Stasiun Pasar Senen Dipadati Pemudik H-5 Jelang Idul Fitri 1446 H

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 27 Maret 2025 19:04 WIB
PT KAI Daop 1 memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 31 Maret 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menyiapkan 1.858 perjalanan kereta api dengan total lebih dari satu juta kursi pada musim angkutan Lebaran tahun ini.
Penumpang Kereta Api Jarak Jauh KAJJ menunggu kereta, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu 26 3 2025 .
Penumpang Kereta Api Jarak Jauh KAJJ menunggu kereta, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu 26 3 2025 .
PT KAI Daop 1 memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 31 Maret 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menyiapkan 1.858 perjalanan kereta api dengan total lebih dari satu juta kursi pada musim angkutan Lebaran tahun ini.
PT KAI Daop 1 memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 31 Maret 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menyiapkan 1.858 perjalanan kereta api dengan total lebih dari satu juta kursi pada musim angkutan Lebaran tahun ini.
A A A
JAKARTA - Penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) menunggu kereta, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
 
Stasiun Pasar Senen mulai dipadati para pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman pada lima hari menjelang Lebaran atau Idul Fitri 1446 H.
 
PT KAI Daop 1 memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 31 Maret 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menyiapkan 1.858 perjalanan kereta api dengan total lebih dari satu juta kursi pada musim angkutan Lebaran tahun ini.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini