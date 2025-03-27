...

Kemenhub Sediakan Mudik Motor Gratis 2025, Rute Semarang dan Lempuyangan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 27 Maret 2025 19:16 WIB
Petugas mendata sepeda motor milik peserta Mudik Motor Gratis Motis 2025 di dalam gerbong kereta kargo di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta, Kamis 27 3 2025 .
JAKARTA - Petugas mendata sepeda motor milik peserta Mudik Motor Gratis (Motis) 2025 di dalam gerbong kereta kargo di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menyediakan kuota 7.424 unit sepeda motor dan 16.960 orang penumpang dalam program Motis 2025 dengan rute lintas utara menuju Semarang Tawang dan lintas tengah menuju Lempuyangan.

(Arif Julianto/okezone)

