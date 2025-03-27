Petugas mendata sepeda motor milik peserta Mudik Motor Gratis Motis 2025 di dalam gerbong kereta kargo di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta, Kamis 27 3 2025 .

Petugas mendorong sepeda motor milik peserta Mudik Motor Gratis Motis 2025 ke dalam gerbong kereta kargo di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta, Kamis 27 3 2025 .

Petugas mendorong sepeda motor milik peserta Mudik Motor Gratis Motis 2025 ke dalam gerbong kereta kargo di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta, Kamis 27 3 2025 .

Petugas mendata sepeda motor milik peserta Mudik Motor Gratis Motis 2025 di dalam gerbong kereta kargo di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta, Kamis 27 3 2025 .

Petugas mendorong sepeda motor milik peserta Mudik Motor Gratis Motis 2025 ke dalam gerbong kereta kargo di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta, Kamis 27 3 2025 .