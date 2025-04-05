...

Pengunjung Nikmati Libur Lebaran di Pantai Panrangluhu

Maman Sukirman, Jurnalis · Sabtu 05 April 2025 09:47 WIB
Suasana libur Lebaran di Pantai Panrangluhu, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Jumat 4 4 2025 ,
BULUKUMBA - Suasana libur Lebaran di Pantai Panrangluhu, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Jumat (4/4/2025), dipenuhi oleh pengunjung yang menikmati keindahan alam sambil bersantai. Pantai ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan pemandangan memukau, tetapi juga menjadi tempat ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan suasana yang hangat dan fasilitas yang lengkap, Pantai Panrangluhu menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati momen liburan Lebaran.

(Maman Sukirman)

