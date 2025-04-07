...

Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Makassar

Maman Sukirman, Jurnalis · Senin 07 April 2025 22:57 WIB
Penumpang arus balik Kapal Pelni KM Gunung Dempo saat bersandar di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 7 4 2025 .
MAKASSAR - Penumpang arus balik Kapal Pelni KM Gunung Dempo saat bersandar di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/4/2025). Puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Makassar ini akan diprediksi terjadi pada H+10 Lebaran atau Kamis, 10 April 2025 mendatang. Pada Kamis, 10 April terdapat empat kapal Pelni yang akan bersandar yakni KM Nggapulu, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, dan juga KM Binaya.
 
(Sindo Makassar/Maman Sukirman)

(Maman Sukirman)

