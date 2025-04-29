...

Komisi II DPR Gelar RDP Bersama Wamendagri dan Gubernur Bahas Dana Transfer ke Daerah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 29 April 2025 17:10 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk tengah didampingi Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni kedua kiri , Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kiri , dan Gubernur DIY Sri Sultan HBX kanan mengikuti Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 4 2025 .
Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf kanan berbincang dengan Gubernur DIY Sri Sultan HBX kiri sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 4 2025 .
Rapat tersebut beragendakan pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu salah satunya tentang dana transfer pusat ke daerah.
Suasana Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi II DPR dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri dan Gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 4 2025 .
Suasana Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi II DPR dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri dan Gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 4 2025 .
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk (tengah) didampingi Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (kedua kiri), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri), dan Gubernur DIY Sri Sultan HBX (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Rapat tersebut beragendakan pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu salah satunya tentang dana transfer pusat ke daerah. 

(Arif Julianto/okezone)

