JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk (tengah) didampingi Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (kedua kiri), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri), dan Gubernur DIY Sri Sultan HBX (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Rapat tersebut beragendakan pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu salah satunya tentang dana transfer pusat ke daerah.

(Arif Julianto/okezone)