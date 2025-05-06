...

Monica Kezia Siap Harumkan Nama Indonesia di Miss World 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 06 Mei 2025 22:12 WIB
Monica Kezia mengaku siap tampil di ajang kecantikan internasional, Miss World 2025.
Monica Kezia akan melanggang di ajang 72nd Miss World 2025 pada 31 Mei 2025 di Hyderabad, Telangana, India.
JAKARTA - Miss Indonesia 2024 Monica Kezia berpelukan dengan kedua orang tuanya sebelum bertolak ke india untuk mewakili Indonesia dalam ajang Miss World 2025 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (6/5/2025).
 
Monica Kezia mengaku siap tampil di ajang kecantikan internasional, Miss World 2025.  Berdasarkan pantauan Okezone, Monica tiba di Terminal 3 Bandara Internasional, Soekarno-Hatta sekira pukul 11.15 WIB. Monica Kezia hadir dengan menggunakan blazer putih dan celana panjang putih serta hills putih.
 
Sebagai informasi, Monica Kezia akan melanggang di ajang 72nd Miss World 2025 pada 31 Mei 2025 di Hyderabad, Telangana, India. Sebelum grand final, Monica akan melakukan sejumlah kegiatan dan karantina mulai 7 Mei 2025.
 
Monica mengharapkan dukungan dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa membawa nama baik Tanah Air dan menang di ajang Miss World 2025.

(Arif Julianto/okezone)

