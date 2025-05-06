...

Hadirkan 13 Nominasi, Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 06 Mei 2025 22:18 WIB
Head Of Production Operation RCTI Tiurma Imelda Sinaga keempat kiri bersama perwakilan nominasi dalam konferensi pers di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa 6 5 2025 .
Ajang penghargaan Indonesian Drama Series Award IDSA 2025 siap digelar. Acara ini bakal digelar di Studio RCTI+ secara live pada Senin 26 Mei 2025. IDSA 2025 akan menghadirkan 13 nominasi yang diisi para aktris dan aktor ternama Tanah Air.
Ajang penghargaan Indonesian Drama Series Award IDSA 2025 siap digelar. Acara ini bakal digelar di Studio RCTI+ secara live pada Senin 26 Mei 2025. IDSA 2025 akan menghadirkan 13 nominasi yang diisi para aktris dan aktor ternama Tanah Air.
Ajang penghargaan Indonesian Drama Series Award IDSA 2025 siap digelar. Acara ini bakal digelar di Studio RCTI+ secara live pada Senin 26 Mei 2025. IDSA 2025 akan menghadirkan 13 nominasi yang diisi para aktris dan aktor ternama Tanah Air.
Aktris Haico Van der Veken dalam konferensi pers Indonesian Drama Series Awards 2025.
A A A
JAKARTA - Head Of Production Operation RCTI Tiurma Imelda Sinaga (keempat kiri) bersama perwakilan nominasi dalam konferensi pers di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
 
Ajang penghargaan Indonesian Drama Series Award (IDSA) 2025 siap digelar. Acara ini bakal digelar di Studio RCTI+ secara live pada Senin 26 Mei 2025. IDSA 2025 akan menghadirkan 13 nominasi yang diisi para aktris dan aktor ternama Tanah Air.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini