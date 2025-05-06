JAKARTA - Head Of Production Operation RCTI Tiurma Imelda Sinaga (keempat kiri) bersama perwakilan nominasi dalam konferensi pers di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ajang penghargaan Indonesian Drama Series Award (IDSA) 2025 siap digelar. Acara ini bakal digelar di Studio RCTI+ secara live pada Senin 26 Mei 2025. IDSA 2025 akan menghadirkan 13 nominasi yang diisi para aktris dan aktor ternama Tanah Air.

(Aldhi Chandra Setiawan)