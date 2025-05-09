...

Bawa Ijazah Asli Jokowi, Ajudan Jokowi dan Tim Kuasa Hukumnya Datangi Bareskrim Polri

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 09 Mei 2025 14:48 WIB
Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan tengah memberikan keterangan pers saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 9 5 2025 .
Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan didampingi Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka ingin menyerahkan ijazah asli milik Jokowi.
Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan didampingi Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka ingin menyerahkan ijazah asli milik Jokowi.
Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan didampingi Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka ingin menyerahkan ijazah asli milik Jokowi.
Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan tengah memberikan keterangan pers saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 9 5 2025 .
Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan tengah memberikan keterangan pers saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 9 5 2025 .
A A A
JAKARTA - Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan (tengah) memberikan keterangan pers saat tiba di Bareskrim Polri,   Jakarta, Jumat (9/5/2025).
 
Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan didampingi Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka ingin menyerahkan ijazah asli milik Jokowi.
 
Agenda hari ini memenuhi permintaan dari pihak bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
 
Sebagaimana diketahui, Tim Bareskrim Polri turun ke Solo dan Yogyakarta terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Langkah itu sebagai tindaklanjut laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Cari Berita Lain Di Sini