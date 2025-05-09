JAKARTA - Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan (tengah) memberikan keterangan pers saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan didampingi Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka ingin menyerahkan ijazah asli milik Jokowi.

Agenda hari ini memenuhi permintaan dari pihak bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, Tim Bareskrim Polri turun ke Solo dan Yogyakarta terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Langkah itu sebagai tindaklanjut laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

(Aldhi Chandra Setiawan)