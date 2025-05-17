...

Penyaluran Kredit UMKM Melambat, Hanya Tumbuh 1,7 Persen

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 17 Mei 2025 19:31 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan kerupuk di salah satu rumah produksi kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat 16 5 2025 .
Laju pertumbuhan itu melanjutkan tren pelambatan sejak awal tahun, per Februari 2025 kredit UMKM tumbuh 2,1%, lebih rendah dibandingkan pada Januari yang tumbuh sebesar 2,5% YoY.
Pekerja menyelesaikan pembuatan kerupuk di salah satu rumah produksi kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat 16 5 2025 .
Bank Indonesia BI mencatat penyaluran kredit untuk segmen UMKM hanya naik sebesar 1,7% secara tahunan YoY menjadi Rp1.396,4 triliun pada bulan ketiga tahun 2025.
Pekerja menyelesaikan pembuatan kerupuk di salah satu rumah produksi kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat 16 5 2025 .
JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan kerupuk di salah satu rumah produksi kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
 
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit untuk segmen UMKM hanya naik sebesar 1,7% secara tahunan (YoY) menjadi Rp1.396,4 triliun pada bulan ketiga tahun 2025.
 
Laju pertumbuhan itu melanjutkan tren pelambatan sejak awal tahun, per Februari 2025 kredit UMKM tumbuh 2,1%, lebih rendah dibandingkan pada Januari yang tumbuh sebesar 2,5% YoY. 
 
Pembiayaan skala usaha mikro mengalami tekanan paling dalam dengan pertumbuhan negatif 2,1% menjadi Rp625,7 triliun pada Maret 2025. Pemburukan berlanjut dari minus 0,9% pada Februari dan minus 0,1 YoY pada Januari.

(Aldhi Chandra Setiawan)

