Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit untuk segmen UMKM hanya naik sebesar 1,7% secara tahunan (YoY) menjadi Rp1.396,4 triliun pada bulan ketiga tahun 2025.

Laju pertumbuhan itu melanjutkan tren pelambatan sejak awal tahun, per Februari 2025 kredit UMKM tumbuh 2,1%, lebih rendah dibandingkan pada Januari yang tumbuh sebesar 2,5% YoY.

Pembiayaan skala usaha mikro mengalami tekanan paling dalam dengan pertumbuhan negatif 2,1% menjadi Rp625,7 triliun pada Maret 2025. Pemburukan berlanjut dari minus 0,9% pada Februari dan minus 0,1 YoY pada Januari.

(Aldhi Chandra Setiawan)