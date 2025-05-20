JAKARTA - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tiba di gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025), pukul 09.43 WIB. Kehadiran Jokowi untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus dugaan ijazah palsu yang tengah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

Jokowi hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan dan Rivai Kusumanegara, serta ajudan pribadinya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam.

(Isra Triansyah)