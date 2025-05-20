...

Presiden Jokowi Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Terkait Dugaan Ijazah Palsu

Isra Triansyah, Jurnalis · Selasa 20 Mei 2025 16:28 WIB
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi , tiba di gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 20 5 2025 ,
Jokowi hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan dan Rivai Kusumanegara, serta ajudan pribadinya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi , tiba di gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 20 5 2025 ,
Jokowi hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan dan Rivai Kusumanegara, serta ajudan pribadinya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi , tiba di gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 20 5 2025 ,
A A A
JAKARTA - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tiba di gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025), pukul 09.43 WIB. Kehadiran Jokowi untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus dugaan ijazah palsu yang tengah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
 
Jokowi hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan dan Rivai Kusumanegara, serta ajudan pribadinya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
 
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam.

(Isra Triansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini