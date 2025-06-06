JAKARTA - MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban dalam rangka peringatan Iduladha 1446 H. Sebanyak 78 hewan kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Serah terima hewan kurban dilakukan di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan diterima langsung oleh Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, bersama sejumlah perwakilan donatur, Kamis (5/6/2025).

“Kami bekerja sama dengan 66 mitra untuk menyalurkan bantuan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi semua,” ujar Angela.

Angela juga menyampaikan harapannya agar MNC Peduli yang telah berdiri selama 21 tahun terus menjadi wadah kolaborasi sosial yang efektif, cepat, dan tepat sasaran.

Penyaluran hewan kurban dilakukan ke sejumlah masjid, termasuk Masjid Raudhatul Jannah dan Masjid Bimantara. Program ini diharapkan membawa keberkahan bagi para donatur dan penerima manfaat.

(Aziz Indra)