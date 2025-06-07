...

Timnas Indonesia Disambut Hangat Presiden Prabowo Usai Kemenangan atas China

okezone, Jurnalis · Sabtu 07 Juni 2025 10:17 WIB
Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan sambutannya diampingi Ketua PSSI Erick Thohir kanan dan Pelatih Timnas PSSI Patrick Kluivert kiri saat melakukan pertemuan dengan Pemain Timnas Indonesia di Kertanegara, Jakarta, Jumat 6 6 2025 .
Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, para pemain, pelatih, dan ofisial menikmati makan siang bersama Presiden sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai momen tersebut memberi dampak emosional positif bagi para pemain.
Tim Nasional Indonesia mendapat kehormatan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, para pemain, pelatih, dan ofisial menikmati makan siang bersama Presiden sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai momen tersebut memberi dampak emosional positif bagi para pemain.
Tim Nasional Indonesia mendapat kehormatan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan sambutannya diampingi Ketua PSSI Erick Thohir kanan dan Pelatih Timnas PSSI Patrick Kluivert kiri saat melakukan pertemuan dengan Pemain Timnas Indonesia di Kertanegara, Jakarta, Jumat 6 6 2025 .
Tim Nasional Indonesia mendapat kehormatan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.
A A A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (tengah) memberikan sambutannya diampingi Ketua PSSI Erick Thohir (kanan) dan Pelatih Timnas PSSI Patrick Kluivert (kiri) saat melakukan pertemuan dengan Pemain Timnas Indonesia di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/6/2025). 
 
Tim Nasional Indonesia mendapat kehormatan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Momen hangat ini berlangsung sehari setelah kemenangan penting Indonesia atas China dengan skor 1-0 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.
 
Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, para pemain, pelatih, dan ofisial menikmati makan siang bersama Presiden sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai momen tersebut memberi dampak emosional positif bagi para pemain.
 
Kapten Timnas, Jay Idzes, menyebut pertemuan tersebut sebagai pengalaman membanggakan dan menyenangkan, terlebih ketika seluruh tim bernyanyi bersama Presiden. Pelatih Patrick Kluivert pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan dan menegaskan tim tetap fokus menatap laga berikutnya.
 
Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Jepang pada Sabtu (7/6) untuk melakoni laga terakhir penyisihan grup dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari negara.
 
Foto: Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden

(okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Cari Berita Lain Di Sini