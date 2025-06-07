JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (tengah) memberikan sambutannya diampingi Ketua PSSI Erick Thohir (kanan) dan Pelatih Timnas PSSI Patrick Kluivert (kiri) saat melakukan pertemuan dengan Pemain Timnas Indonesia di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Tim Nasional Indonesia mendapat kehormatan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Momen hangat ini berlangsung sehari setelah kemenangan penting Indonesia atas China dengan skor 1-0 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, para pemain, pelatih, dan ofisial menikmati makan siang bersama Presiden sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai momen tersebut memberi dampak emosional positif bagi para pemain.

Kapten Timnas, Jay Idzes, menyebut pertemuan tersebut sebagai pengalaman membanggakan dan menyenangkan, terlebih ketika seluruh tim bernyanyi bersama Presiden. Pelatih Patrick Kluivert pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan dan menegaskan tim tetap fokus menatap laga berikutnya.

Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Jepang pada Sabtu (7/6) untuk melakoni laga terakhir penyisihan grup dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari negara.

Foto: Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden

(okezone)