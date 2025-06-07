JAKARTA - Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring tiba di Jakarta setelah mengikuti Miss World 2025 di Telangana, India. Monica Kezia dengan bangga membawa nama Indonesia ke kancah internasional dan membagikan pengalamannya.

Menurut pantauan iNews Media Group, Jumat (6/6/2025), Monica tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan disambut hangat. Ia mengatakan merasa bangga dan bahagia pulang ke Indonesia setelah membuktikan kemampuannya di Miss World 2025.

“Rasanya haru, bangga tapi ada rasa bahagianya juga karena satu bulan lebih merantau di negera orang itu cukup berat dan Indonesia itu ngangenin sekali,” ungkap Monica ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (6/6/2025).

Dengan outfit nuansa ungu yang cerah, Monica Kezia memberikan senyuman hangatnya. Bouquet bunga pun diberikan sebagai tanda menyambut kedatangannya.

Monika pun menceritakan pengalaman tak terlupakan selama berada di karantina serta menemukan banyak teman baru di sana.

“Satu hal yang saya highlight, saya mendapatkan teman baru yakni Miss India dan Miss Fillipina. Kami sahabat bukan karena kami memiliki tujuan yang sama, tapi juga selera humor,” tambahnya.

Monica Kezia mengaku bersyukur bisa membawa Indonesia sampai ke kanca internasional. Terlebih, ia juga berhasil memenangkan Beauty With A Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 bertajuk Pipeline for the Lifeline.

“Di BWAP saya, saya membantu sebuah desa untuk mendapat akses air bersih dan fasilitas sanitasi,” paparnya.

Sebagai informasi, Miss World 2025 disiarkan langsung dari Telangana, India pada 31 Mei 2025.

Monica Kezia Sembiring berangkat ke India pada 6 Mei 2025 lalu dan menjalankan karantina sebelum melenggang di Miss World 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)