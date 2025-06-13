JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melihat-lihat pakaian saat membuka Jakarta Great Sale 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Menyambut ulang tahun Kota DKI Jakarta ke-498, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2025 telah resmi dibuka melalui rangkaian seremoni yang berlangsung di Lippo Mall Nusantara (EleMeN) Pembukaan dilakukan langsung melalui seremoni oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, dan didampingi oleh Presiden Direktur PT Lippo Malls Indonesia, Bapak Marlo Budiman.

Festival Jakarta Great Sale 2025 yang berlangsung sejak 10 Juni ini akan berlanjut hingga 10 Juli 2025 di 100 pusat perbelanjaan anggota APPBI DPD DKI Jakarta, dengan mengusung tema “The Ultimate Destination for Shopping.” Rangkaian kegiatan tahun ini mencakup penawaran diskon hingga 70 persen, Midnight Sale di tiga mal, program belanja berhadiah FJGS EShoppercard berbasis aplikasi yang diikuti oleh 46 pusat perbelanjaan termasuk salah satunya adalah Lippo Mall Nusantara (EleMeN). Selama kegiatan FJGS, APPBI DKI Jakarta juga menyelenggarakan pameran UMKM binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga diselenggarakan di Lippo Mall Nusantara (EleMeN). FJGS juga dimeriahkan dengan kegiatan CSR seperti donor darah di 12 mal dan pemeriksaan kesehatan gratis di 5 mal. Selain itu, turut diselenggarakan pula Fun Turnamen Badminton yang diikuti oleh perwakilan dari 32 pusat perbelanjaan sebagai bentuk semangat kebersamaan dalam industri ritel.

Setelah bertransformasi menjadi Lippo Mall Nusantara (EleMeN), mal yang sebelumnya dikenal sebagai Plaza Semanggi ini terus memperkuat posisinya sebagai ruang publik dan community center yang terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, EleMeN kini secara aktif membangun ekosistem kreatif yang melibatkan para seniman, komunitas, pelaku industri kreatif hingga konsumen dengan memberi ruang-ruang kolaboratif antar berbagai elemen. Ekosistem kreatif dapat memaksimalkan potensi inovasi dan mendukung perekonomian berkelanjutan.

Marlo Budiman selaku Presiden Direktur PT Lippo Malls Indonesia menyatakan, “Kami menyambut baik salah satu mal kami EleMeN menjadi tuan rumah pada opening ceremony penyelenggaraan FJGS tahun ini, dan kembali memperkenalkan transformasi Lippo Mall Nusantara agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kami juga berharap dengan kehadiran EleMeN akan memberi warna baru dalam industri ritel Indonesia, terutama di Jakarta dan bersama dengan pusat perbelanjaan lain untuk menjadikan pusat perbelanjaan sebagai public community yang menyediakan ragam kebutuhan masyarakat dan mendukung lifestyle masyarakat DKI. Dengan dukungan dari seluruh pihak, kami yakin pusat perbelanjaan akan turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor lifestyle dan hiburan khususnya di DKI Jakarta.”

