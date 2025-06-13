...

Konferensi Pers Capaian Kinerja Pertamina 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 13 Juni 2025 22:19 WIB
PT Pertamina Persero pada 2024 mencatatkan pendapatan sebesar 75,33 miliar dolar AS atau setara Rp1.194 triliun, EBITDA senilai 10,79 miliar dolar AS atau Rp171,04 triliun dan laba bersih senilai 3,13 miliar dolar AS atau setara dengan Rp49,54 triliun.
JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri (kelima kanan) dan Komisaris Utama Mochamad Iriawan (kelima kiri) berfoto bersama (dari kiri-kanan) Direktur Sumber Daya Manusia Andy Arvianto, Direktur Penunjang Bisnis M. Erry Sugiharto, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono, Direktur Keuangan Emma Sri Martinijajaran, Wakil Direktur Utama Oki Muraza Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha A. Salyadi Dariah Saputra, Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin, dan Direktur Logistik dan Infrastruktur Jaffee Arizon Suardin usai memberikan paparan dalam konferensi pers terkait capaian kinerja 2024 dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Jumat (13/6/2025). 

 
PT Pertamina (Persero) pada 2024 mencatatkan pendapatan sebesar 75,33 miliar dolar AS atau setara Rp1.194 triliun, EBITDA senilai 10,79 miliar dolar AS atau Rp171,04 triliun dan laba bersih senilai 3,13 miliar dolar AS atau setara dengan Rp49,54 triliun. 

