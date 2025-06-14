MAKKAH - Salah satu ketua rombongan kloter KNO 2 menghitung uang riyal kompensasi yang diberikan BPKH Limited di Hotel 614 Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

BPKH Limited menyerahkan uang kompensasi ke jamaah haji Indonesia yang sempat tidak mendapatkan makanan sebanyak 20 ribu jamaah dalam jumlah berbeda sesuai jumlah makanan yang mereka tidak terima yakni 10 riyal untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 untuk makan malam. ANTARA FOTO/Andika Wahyu.

Foto : MCH 2025

(okezone)