Jamaah Haji Terima Uang Kompensasi dari BPKH Limited di Makkah

okezone, Jurnalis · Sabtu 14 Juni 2025 21:00 WIB
Salah satu ketua rombongan kloter KNO 2 menghitung uang riyal kompensasi yang diberikan BPKH Limited di Hotel 614 Makkah, Arab Saudi, Kamis 12 6 2025 .
Direktur BPKH Limited Imam Ni'matullah tengah didampingi Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2025 Ali Machzumi kanan menyerahkan uang kompensasi kepada salah ketua rombongan kloter KNO 2 di Hotel 614 Makkah, Arab Saudi, Kamis 12 6 2025 .
Salah satu ketua rombongan kloter KNO 2 menghitung uang riyal kompensasi yang diberikan BPKH Limited di Hotel 614 Makkah, Arab Saudi, Kamis 12 6 2025 .
MAKKAH - Salah satu ketua rombongan kloter KNO 2 menghitung uang riyal kompensasi yang diberikan BPKH Limited di Hotel 614 Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).
 
BPKH Limited menyerahkan uang kompensasi ke jamaah haji Indonesia yang sempat tidak mendapatkan makanan sebanyak 20 ribu jamaah dalam jumlah berbeda sesuai jumlah makanan yang mereka tidak terima yakni 10 riyal untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 untuk makan malam. ANTARA FOTO/Andika Wahyu.
 
Foto : MCH 2025

(okezone)

