JAKARTA - Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum memacu kecepatan saat balapan Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum, berhasil meraih kemenangan perdananya di Kejuaraan Dunia Formula E setelah tampil impresif pada putaran ke-12 Jakarta E-Prix 2025. Ia menyentuh garis finis dengan catatan waktu 48 menit 33,418 detik.

Formula E musim 2025 akan berlanjut ke putaran ke-13 dan ke-14. Balapan dijadwalkan berlangsung di Berlin, Jerman pada 12 dan 13 Juli mendatang.

Foto-foto ini diambil menggunakan kamera Canon EOS R1 dengan lensa 300mm.

(Aldhi Chandra Setiawan)