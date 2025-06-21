...

Dan Ticktum Perdana Juara di Formula E Jakarta 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 21 Juni 2025 20:15 WIB
Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum memacu kecepatan saat balapan Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC , Ancol, Jakarta, Sabtu 21 6 2025 .
Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum memacu kecepatan saat balapan Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC , Ancol, Jakarta, Sabtu 21 6 2025 .
Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum, berhasil meraih kemenangan perdananya di Kejuaraan Dunia Formula E setelah tampil impresif pada putaran ke-12 Jakarta E-Prix 2025. Ia menyentuh garis finis dengan catatan waktu 48 menit 33,418 detik.
Formula E musim 2025 akan berlanjut ke putaran ke-13 dan ke-14. Balapan dijadwalkan berlangsung di Berlin, Jerman pada 12 dan 13 Juli mendatang.
Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum, berhasil meraih kemenangan perdananya di Kejuaraan Dunia Formula E setelah tampil impresif pada putaran ke-12 Jakarta E-Prix 2025. Ia menyentuh garis finis dengan catatan waktu 48 menit 33,418 detik.
Formula E musim 2025 akan berlanjut ke putaran ke-13 dan ke-14. Balapan dijadwalkan berlangsung di Berlin, Jerman pada 12 dan 13 Juli mendatang.
Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum, berhasil meraih kemenangan perdananya di Kejuaraan Dunia Formula E setelah tampil impresif pada putaran ke-12 Jakarta E-Prix 2025. Ia menyentuh garis finis dengan catatan waktu 48 menit 33,418 detik.
A A A
JAKARTA - Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum memacu kecepatan saat balapan Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
 
Pembalap tim CUPRA KIRO, Dan Ticktum, berhasil meraih kemenangan perdananya di Kejuaraan Dunia Formula E setelah tampil impresif pada putaran ke-12 Jakarta E-Prix 2025. Ia menyentuh garis finis dengan catatan waktu 48 menit 33,418 detik.
 
Formula E musim 2025 akan berlanjut ke putaran ke-13 dan ke-14. Balapan dijadwalkan berlangsung di Berlin, Jerman pada 12 dan 13 Juli mendatang.
 
Foto-foto ini diambil menggunakan kamera Canon EOS R1 dengan lensa 300mm.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Cari Berita Lain Di Sini