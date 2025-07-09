JAKARTA - Founder & Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo (tengah), hadir bersama Event Director Miss World Stephen Douglas (kiri), Global Ambassador Beauty With A Purpose Sudha Reddy (kanan), Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri (kedua kiri), dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring (kedua kanan) dalam konferensi pers Welcoming 72nd Miss World di Auditorium MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah dalam ajang penting dunia kecantikan internasional. Kedatangan Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri, disambut hangat, termasuk oleh Liliana Tanoesoedibjo yang menyampaikan harapannya agar kunjungan ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap penyelenggaraan Miss Indonesia 2025 yang segera mencapai puncaknya.

Liliana menegaskan bahwa kunjungan ini bukan hanya seremonial, tetapi mencerminkan komitmen untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung kecantikan dunia melalui misi sosial dan budaya yang diusung Miss World.

(Isra Triansyah)