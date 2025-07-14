JAKARTA - Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Pintu Gerbang Pancadila gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (14/7/2025).

Aksi ini digelar untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sudah selesai. Penolakan terjadi karena minimnya partisipasi masyarakat dan masih banyak pasal yang dianggap bermasalah.

Dalam aksi tersebut, mereka menggelar debat terbuka membahas mengenai RKUHAP. Koalisi mengundang Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta Presiden Prabowo Subianto.

(Arif Julianto/okezone)