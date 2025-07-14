...

Koalisi Sipil Desak Dialog Publik, Kritik Pasal Bermasalah dalam RKUHAP

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 14 Juli 2025 20:41 WIB
Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Pintu Gerbang Pancadila gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin 14 7 2025 .
Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Pintu Gerbang Pancadila gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin 14 7 2025 .
Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Pintu Gerbang Pancadila gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin 14 7 2025 .
Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Pintu Gerbang Pancadila gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin 14 7 2025 .
Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Pintu Gerbang Pancadila gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin 14 7 2025 .
A A A
JAKARTA - Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Pintu Gerbang Pancadila gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (14/7/2025).
 
Aksi ini digelar untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sudah selesai. Penolakan terjadi karena minimnya partisipasi masyarakat dan masih banyak pasal yang dianggap bermasalah.
 
Dalam aksi tersebut, mereka menggelar debat terbuka membahas mengenai RKUHAP. Koalisi mengundang Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta Presiden Prabowo Subianto.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Cari Berita Lain Di Sini