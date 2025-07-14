TANGERANG - Calon pembeli berbincang saat memperhatikan maket Gallery Asthara Skyfront City dalam acara pemilihan unit di Marketing Gallery Asthara Skyfront City oleh konsumen, di Tangerang, Banten, Sabtu (12/7/2025).

Acara pemilihan unit di Marketing Gallery Asthara Skyfront City. Cluster Allurea pada tahap pertama Habis terjual, dalam Tahap pertama ini total nilai penjualan sekitar 320 M menunjukkan tingginya minat masyarakat akan kebutuhan hunian dekat dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Asthara Skyfront City merupakan perkotaan modern masa depan yang dibangun bersebelahan dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta, mengedepankan beragam konektivitas berskala nasional hingga mancanegara. Dirancang sebagai ruang perkotaan mandiri, Kawasan ini mencakup kawasan hunian, pusat perbelanjaan dan bisnis terpadu.

(Arif Julianto/okezone)