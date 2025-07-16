...

Diperiksa 9 Jam, Nadiem Makarim Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun

Isra Triansyah, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 12:27 WIB
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek , Nadiem Makarim, hari ini menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, hari ini menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
 
Nadiem memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019–2022. Pengadaan tersebut menggunakan anggaran jumbo senilai Rp9,9 triliun.Mantan CEO Gojek itu tiba di Kejagung sekitar pukul 09.00 WIB dan baru keluar sekitar pukul 18.00 WIB, didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Nadiem dalam kasus tersebut.

(Isra Triansyah)

