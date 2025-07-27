TANGERANG - Ribuan pengunjung memadati ruang pamer mobil di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (27/7/2025).

GAIKINDO selaku penyelenggara kembali menghadirkan berbagai merek otomotif ternama, inovasi kendaraan listrik, serta program edukatif bagi pengunjung dari berbagai kalangan usia. Tahun ini, GIIAS 2025 tidak hanya menjadi ajang peluncuran produk baru, tetapi juga ruang interaksi antara pelaku industri, konsumen, dan komunitas otomotif.

Melihat tingginya minat publik, GAIKINDO menargetkan capaian transaksi penjualan di GIIAS 2025 dapat melampaui Rp20 triliun. Target tersebut mengacu pada hasil positif tahun lalu yang mencatat transaksi di angka serupa. Dengan komitmen memperkuat ekosistem otomotif nasional, GIIAS terus berkembang sebagai barometer industri kendaraan bermotor di Indonesia.

Mobil listrik menjadi salah satu daya tarik utama. Desain futuristik dan fitur ramah lingkungan membuat banyak pengunjung tertarik menjajal langsung kabin dan fitur canggihnya. GIIAS 2025 kembali membuktikan diri sebagai panggung penting yang mempertemukan inovasi industri dengan publik pecinta otomotif.

