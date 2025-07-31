...

LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 31 Juli 2025 07:42 WIB
Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa kanan , didampingi moderator Rully Akbar memaparkan hasil survei nasional bertajuk "Siapa Percaya Ijazah Palsu atau Asli Jokowi" dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 30 7 2025 .
JAKARTA - Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa (kanan), didampingi moderator Rully Akbar memaparkan hasil survei nasional bertajuk "Siapa Percaya Ijazah Palsu atau Asli Jokowi" dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

 
Survei menunjukkan bahwa 74,6% responden tidak mempercayai isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Sementara itu, 12,2% yang mempercayai isu tersebut didominasi kalangan terpelajar, tinggal di perkotaan, memiliki orientasi politik oposisi, dan cenderung tidak memilih pasangan Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2025. 
 
Temuan ini menunjukkan bahwa isu ijazah palsu belum mampu menggoyahkan kepercayaan mayoritas publik terhadap Jokowi, meskipun masih berpengaruh pada segmen-segmen strategis dalam dinamika politik nasional.

(Arif Julianto/okezone)

