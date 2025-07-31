...

Jelang Pentas ke-235, Teater Koma Hadirkan Mencari Semar Kolaborasi Tradisi dan Futuristik

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 31 Juli 2025 18:21 WIB
Pemain Teater Koma memainkan cuplikan Mencari Semar saat konferensi pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis 31 7 2025 .
Pemain Teater Koma memainkan cuplikan Mencari Semar saat konferensi pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis 31 7 2025 .
Pemain Teater Koma memainkan cuplikan Mencari Semar saat konferensi pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis 31 7 2025 .
Produser Teater Koma Ratna Riantiarno kedua kiri bersama Program Manager Bakti Budaya Djarum Foundation Billy Gamaliel kiri , penulis naskah dan sutradara Mencari Semar Rangga Riantiarno kedua kanan dan skenografer Deden Bulqini kanan memberikan keterangan pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis 31 7 2025 .
Produser Teater Koma Ratna Riantiarno kedua kiri bersama Program Manager Bakti Budaya Djarum Foundation Billy Gamaliel kiri , penulis naskah dan sutradara Mencari Semar Rangga Riantiarno kedua kanan dan skenografer Deden Bulqini kanan memberikan keterangan pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis 31 7 2025 .
Pemain Teater Koma memainkan cuplikan Mencari Semar saat konferensi pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis 31 7 2025 .
A A A

JAKARTA - Pemain Teater Koma memainkan cuplikan Mencari Semar saat konferensi pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

 
Teater Koma berkolaborasi dengan Bakti Budaya Djarum Foundation menghadirkan pementasan bertajuk Mencari Semar yang akan berlangsung pada 13-17 Agustus 2025 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, dengan menghadirkan perpaduan cerita tradisi Punakawan dengan narasi futuristik.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cari Berita Lain Di Sini