JAKARTA - Pemain Teater Koma memainkan cuplikan Mencari Semar saat konferensi pers jelang pertunjukan Teater Koma ke-235 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Teater Koma berkolaborasi dengan Bakti Budaya Djarum Foundation menghadirkan pementasan bertajuk Mencari Semar yang akan berlangsung pada 13-17 Agustus 2025 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, dengan menghadirkan perpaduan cerita tradisi Punakawan dengan narasi futuristik.

(Arif Julianto/okezone)