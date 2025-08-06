...

Mahkamah Agung Respons Pengaduan Etik Terkait Perkara Tom Lembong

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 06 Agustus 2025 20:53 WIB
Juru bicara Mahkamah Agung MA , Yanto kanan didampingi Kabag Hubungan Antarlembaga Biro Hukum dan Humas MA, Rudy Sudiyanto menyampaikan keterangan pers menanggapi surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menangani perkara Tom Lembong di media center MA, Jakarta, Rabu 06 8 2025 .
JAKARTA - Juru bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto (kanan) didampingi Kabag Hubungan Antarlembaga Biro Hukum dan Humas MA, Rudy Sudiyanto menyampaikan keterangan pers menanggapi surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menangani perkara Tom Lembong di media center MA, Jakarta, Rabu (06/8/2025). 
 
Dalam keterangannya Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara itu. 

(Arif Julianto/okezone)

