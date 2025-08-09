...

GAC Indonesia Bukukan 3.046 SPK di GIIAS 2025, AION UT Jadi Primadona

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 09 Agustus 2025 23:44 WIB
GAC Indonesia sukses membukukan Surat Pemesanan Kendaraan SPK sebanyak 3.046 unit, sebuah pencapaian yang tak hanya mencerminkan antusiasme pengunjung, tapi juga bukti bahwa brand mobil listrik ini semakin dekat dengan masyarakat Indonesia.
JAKARTA - GAC Indonesia menutup partisipasinya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 dengan pencapaian luar biasa. Selama pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut berlangsung, GAC Indonesia sukses membukukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 3.046 unit, sebuah pencapaian yang tak hanya mencerminkan antusiasme pengunjung, tapi juga bukti bahwa brand mobil listrik ini semakin dekat dengan masyarakat Indonesia.
 
AION UT, Bintang Utama GAC Indonesia di GIIAS 2025, Dari seluruh model yang ditampilkan, AION UT tampil sebagai bintang utama. Mobil listrik ini mencatat angka pemesanan tertinggi dengan total 2.034 unit, di mana mayoritas berasal dari varian tertinggi, yaitu Tipe Premium.
 
Bukan hanya dari sisi penjualan, AION UT juga jadi mobil paling sering dicoba pengunjung. Tercatat 2.543 orang menjajal langsung performanya di area test drive. 
 
“Hal tersebut menjadi tanda bahwa AION UT diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Berkat pencapaian ini, AION UT secara resmi dianugerahi gelar ‘Most Driven EV’ di GIIAS 2025,” kata CEO GAC Indonesia, Andry Ciu.

(Arif Julianto/okezone)

